Fed kararı sonrasında dolar

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Piyasalar nefesini tuttu yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararını bekliyor.

Bu bekleyiş sürerken dolar/TL yeni güne 8.62'den başladı. Öğleden sonra 8.66 liranın üzerine çıktı. Akşam saatlerinde 8.63 TL seviyesine inen kur ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından önemli bir değişim göstermedi. Kur 8.63 seviyelerinde hareket etti.

Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri faizleri oybirliğiyle değiştirmeme kararı aldı. Fed'in politika faizi yüzde 0 - 0.25 aralığında. Banka tahvil alımlarında azaltım için kapıyı araladı. Karar metninde ''İstihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerleme beklendiği gibi devam ederse, varlık alımlarının hızında bir yavaşlatmaya karar vermek yakında gerekli olabilir'' denildi.

TCMB'NİN KARARI BEKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu son yaptığı açıklamada yüzde 19.25'lik manşet enflasyon yerine yüzde 16.76'lık çekirdek enflasyonu vurgulamıştı. Bu açıklama öncesi 8.35 civarında olan dolar/TL yükselmeye başladı.

Kavcıoğlu daha önce faizin enflasyonun altında kalmayacağını belirtmişti. Ağustos ayında enflasyon yüzde 19'luk politika faizinin üzerine tırmandı. Kavcıoğlu'nun son açıklamaları ise yarınki PPK'ya ilişkin beklentilerde belirsizliğe yol açtı. Bu da kurun ateşini yükseltti.

Öte yandan dünyada 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli gayrimenkul devi Evergrande'in iflas edip etmeyeceği de endişeyle takip edilmeye devam ediyor.