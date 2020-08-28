Fed'in politika değişikliği düşük faiz oranlarının sinyalcisi

Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda dün yaptığı konuşmada, Fed'in para politikası stratejisinde benimsediği yeni yaklaşımı anlattı.
İstihdamın enflasyonun önüne konulduğu yeni para politikası stratejisinde güçlü istihdam piyasasına odaklanılacağını belirten Powell, maksimum istihdamın "geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef" olduğunu aktardı.
Fiyat istikrarına yönelik önemli bir değişikliğe gittiklerine dikkati çeken Powell, "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceklerini bildirdi.
- Güvercin yaklaşım
Analistler, Fed'in "ortalama enflasyon hedeflemesi" yaklaşımını benimsemesinin piyasalar tarafından beklenen bir adım olduğunu ve bunun enflasyon beklentilerini artacağını ifade etti.
Ortalama enflasyon hedeflemesinin "güvercin" bir yaklaşım olduğuna işaret eden analistler, Fed'in politika stratejisindeki değişiklikle faiz oranlarını uzun bir süre daha düşük seviyelerde tutacağını kaydetti.
Analistler, geçmişte işsizlik oranındaki düşüşlerin yüksek enflasyon endişelerine yol açtığını ve Fed'i faiz artırımına ittiğini anımsatarak, bankanın yeni enflasyon politikasının daha derin bir değişime olanak tanıdığını aktardı.
Fed Başkanı Powell konuşmasında, Kovid-19 kriziyle sarsılan ABD ekonomisini desteklemek için Fed’in bütün araçlarını kullanacağını yinelerken, analistler ekonominin desteklenmesi adına parasal genişlemenin büyük oranda devam edeceğini ve bu süreçte enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerine çıkmasının tolere edileceğini bildirdi.
- "Faiz oranlarını en düşük seviyede tutmayı taahhüt ediyor"
Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasaların Fed'in "ortalama enflasyon hedeflemesini" benimsemesini beklediğini söyledi.
Fed'in bu yaklaşımı benimseyerek iletişimini kolaylaştırdığını aktaran Sweet, "FED enflasyonun bir süre hedefin altında kalacağını öngörürse hedefin üzerinde bir enflasyonu amaçlayabilir. Böylece dönem içinde ortalama enflasyon hedefini tutturabilir." dedi.
Sweet, "Fed'in ortalama enflasyon hedeflemesini benimsemesi, enflasyon beklentilerini artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Fed'in ortalama enflasyon hedeflemesiyle istihdam politikasının güvercin bir yaklaşım olduğunu belirten Sweet, "Fed, faiz oranlarını gerektiği sürece en düşük seviyede tutmayı taahhüt ediyor." diye konuştu.
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