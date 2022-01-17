Fed'in net geliri yükseldi

Fed, COVID-19 salgını döneminde bilançosunun rekor seviyeye yükselmesinin ve ekonomiye destek vermeye devam etmesinin etkisi ile 2021 yılında geçen yılın üzerinde bir net gelir elde etti.

2021 yılında net gelirini 2020 yılına göre 19.3 milyar dolar artıran Fed 107.8 milyar dolara çıkardı.

2020 yılında ABD Hazinesi'ne net gelirinden 86.9 milyar dolar gönderen Fed, 2021 yılında ise 107.4 milyar dolar aktardı.

Fed bilançosu geçtiğimiz 2 yılda 4.1 trilyon dolardan 8.7 trilyon dolara yükseldi.