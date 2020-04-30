30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fed, dün akşam sona eren, ocak ayından bu yana ilk kez normal takviminde gerçekleştirilmiş toplantısında politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı ve toplantıda yeni bir karar almadı ancak "ekonomiyi desteklemek için elindeki tüm araçları agresif bir şekilde kullanacağını" açıkça gösterdi.
Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Ekonomik toparlanmanın güçlü olması için daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.
Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik faaliyette görülen ve devam etmesi beklenen büyük sıkıntılara karşı elindeki tüm muslukları açmaya hazırlandı.
ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,8 daralarak küresel finansal kriz döneminden sonraki en sert düşüşü kaydetmesi, tarım dışı istihdamın 2010'dan bu yana ilk kez düşmesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 11 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, Fed'in elindeki bütün kozları agresif bir şekilde kullanmaya iten önemli faktörler arasında yer alıyor.
"FED'İN ELİNDE DAHA ÇOK KREDİ KOZU VAR"
Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fed'in elinde daha çok kredi kozu olduğunu belirterek, Fed'in gelecek aylarda özel kredi programlarını genişletmeye odaklanabileceğini söyledi.
Marey, bankanın varlık alımı ve sözlü yönlendirmede de ince ayarlar yapabileceğini aktararak, bu kapsamda iflas etmiş şirketlerin kredi olanaklarından yararlanamayacağını, bu olanakların borçlarını geri ödeyebilecek firmalara kullandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.
Powell'ın "Ekonomik faaliyet, ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir oranda düşüş gösterecek" ifadesine değinen Marey, yüzde 4,8'lik daralmanın bu düşüşün ilk bölümü olduğunu söyledi.
"YAKIN VADEDE ORTA DERECELİ BİR DEFLASYON DÖNEMİ GÖRÜLEBİLİR"
Berenberg Ekonomisti Roiana Reid de Fed'in, kredi olanaklarının kapsamını artırmak için alanı olduğunu vurguladı.
Reid, Fed'in bilançosunun 6,5 trilyon dolar seviyelerine kadar yükseldiğini, bu rakamın şu anki mevcut seviyenin iki katına çıkabileceğini kaydetti.
Bankanın negatif faiz oranlarını politika aracı olarak kullanma konusunda isteksiz göründüğüne işaret eden Reid, yakın vadede orta dereceli bir deflasyon dönemi görülebileceğini, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için çabalayacağını söyledi.
Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Finansal Başekonomisti Chris Rupkey ise salgına dair olumlu gelişmelerle piyasalardaki yükselişlere dikkati çekerek, bunun "ekonomik daralmanın geçici olduğu" anlamına geldiğini aktardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!