Toplantıda bir taraftan getiri eğrisi kontrolüne başlanmasına karar verilebileceği, diğer taraftan ise getiri eğrisi kontrolü yerine Fed'in, 2008'de yürürlüğe koyduğu 13 (3) başlığı altındaki borçlanma tesislerine yenilerini ekleyebileceği yorumları yapılıyor.
Fed, 13 (3) başlığı altındaki borçlanma tesisleri kapsamında kısa vadeli fonlama piyasalarındaki likiditeyi artırmak için oluşturduğu Ticari Kağıt Fonlama Tesisi (CPFF) ve Piyasa Yapıcılara Tanınan Kredi Kolaylığı (PDCF) uygulamasını martta tekrar uygulamaya almıştı.
Banka ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle 13 (3) başlığı altındaki borçlanma tesisleri kapsamında Para Piyasası Yatırım Fonu Likidite İmkanı (MMLF) programı ve başka programları da devreye almaya karar vermişti.
Ekonomistler, bir taraftan bankanın toplantıda getiri eğrisi kontrolüne devam edebileceğini, diğer taraftan da ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 0,70 seviyelerinin altını gördüğünü ve getiri eğrisi kontrolü uygulaması için acele edilmeyeceğini belirtti.
Toplantıda, olumlu istihdam verisi sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha iyimser değerlendirmede bulunması da bekleniyor.
"FED BORÇLANMA TESİSLERİNE ODAKLANACAK"
Capital Economics ABD Başekonomisti Paul Ashworth, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fed'in farklı politika seçeneklerine sahip olduğunu vurguladı.
Getiri eğrisinin düşük seviyelerde olduğunu belirten Ashworth, getiri eğrisine yönelik bir önlemin yakın dönem için az fark edilebilir bir etki bırakabileceğini söyledi.
Ashworth, Fed'in şu anda da uygulamakta olduğu 13 (3) başlığı altındaki borçlanma tesislerine odaklanacağını bildirdi.
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 0,70 seviyelerinin altını gördüğünü hatırlatan Ashworth, "Bu sebepten dolayı Fed'in getiri eğrisini etkileyecek herhangi bir önlem açıklayacağına şüpheyle bakıyoruz." dedi.
Ashworth, Fed'in 13 (3) başlığı altındaki borçlanma tesisleri kapsamında farklı fonlama ve kredi seçeneklerine odaklanacağını söyledi.
"NEGATİF FAİZ ORANLARI FED'E ÇOK UZAK"
Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey de getiri eğrisi kontrolünün ufukta göründüğünü ve negatif faiz oranlarının Fed'e çok uzak olduğunu belirterek, "En önde gelen alternatif, getiri eğrisi kontrolü." dedi.
Marey, piyasaların basın toplantısında getiri eğrisiyle ilgili bölümlerle ilgileneceğini aktardı.
Bankanın, rezerv fazlasına ödenen faiz oranına ince ayar yapma konusunda acele etmeyeceğini belirten Marey, olumlu istihdam verisi sonrası büyümenin üçüncü çeyrekte toparlanabileceğini kaydetti.
"FED'İN POLİTİKALARINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"
Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy ise Fed'in politikalarında herhangi bir değişiklik olmayacağı öngörüsünde bulundu.
Levy, Fed'in, toplantıda ekonominin iyileşmeye başladığı vurgusunda bulunacağını, faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini, hazine tahvili ve konut kredisine (mortgage) dayalı menkul kıymet alımı, şirket tahvilleri ve yerel yönetim tahvillerinin alımına devam edeceğini bildirdi.
Fed, bundan önceki toplantısında politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.
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