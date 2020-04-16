Fed'in Bej Kitabı'nda Kovid-19 etkisi

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Nisan 2020 sayısını yayımladı.
Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, "Ekonomik faaliyet, Kovid-19 pandemisinin bir sonucu olarak, ABD'nin tüm bölgelerinde keskin ve ani bir şekilde daraldı." değerlendirmesinde bulunuldu. Raporda, çoğu bölgede imalat sanayisinde düşüşlerin gözlendiği, gıda ile tıbbi malzeme üreticilerinin ise güçlü bir taleple karşılaştığı ancak salgına karşı alınan önlemler ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle üretim gecikmelerinin yaşandığı aktarıldı.
- En çok etkilenen sektörler konaklama ve perakende
Enerji sektöründe de düşük petrol fiyatları nedeniyle yatırım ve üretimin azaldığına işaret edilen raporda, "En çok etkilenen sektörler, sosyal mesafe önlemleri ve zorunlu iş yeri kapanmaları nedeniyle dinlenme ve konaklama ile perakende oldu." ifadesi kullanıldı.
Raporda, tüm bölgelerin ekonomik görünümün oldukça belirsiz olduğunu bildirdiği ve bunların çoğunun gelecek aylarda koşulların daha da kötüleşmesini beklediği kaydedildi. İstihdamın birçok bölgede azaldığına dikkat çekilen raporda, işten çıkarmaların en çok yaşandığı sektörlerin de perakende ile dinlenme ve konaklama olduğu bildirildi.
Raporda, imalat ve enerji sektörlerinde de işten çıkarmaların yaygın olduğu, gelecek aylarda işten çıkarmaların artmasının beklendiği aktarıldı.
- Kovid-19 nedeniyle birçok mal ve hizmete yönelik talepte zayıflama
Fiyat enflasyonunda genel bir düşüş yaşandığı aktarılan raporda, bu eğilimin Kovid-19 salgınıyla birçok mal ve hizmete yönelik zayıf talebi yansıttığı ifade edildi. Tedarik zincirindeki aksamalar ve talep bileşimindeki değişimlerin taşımacılık gibi hizmetlerle bazı tarımsal ürünler ve tüketim mallarında fiyat artışına neden olduğu belirtildi.
Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor. FOMC'nin gelecek toplantısının 28-29 Nisan'da yapılması planlanıyor.
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