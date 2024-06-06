Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed Haziran faiz kararı 2024: Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak, faiz indirimi olur mu, beklentiler ne yönde?

        Fed Haziran faiz kararını ne zaman açıklayacak? Piyasalarda beklenti ne yönde?

        Küresel piyasaların belirleyicisi olan Fed'in faiz kararı bekleniyor. Piyasalarda, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar göz önüne alınarak Haziran ayı için herhangi bir faiz indirimi beklenmiyor. Peki, Fed Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 09:17 Güncelleme: 06.06.2024 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi. Haziran ayı faiz kararını bekleyen piyasalar bir yandan ne zaman faiz indirimi olacağını merak ediyor. Daha önceki tahminler Eylül ayını işaret etse de enflasyon oranında istenilen rakamlara ulaşılamaması, durumu belirsiz bir noktaya sürüklüyor. İşte, Fed toplantı tarihleri...

        • 2

          FED HAZİRAN FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

          FED'in Mayıs faiz kararı 12 Haziran'da açıklanacak. Kararın saat 21:00-22:00 arasında paylaşılması bekleniyor. PPK toplantısı ise 11-12 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

        • 3

          FED MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

          Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir biçimde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

        • 4

          FED HAZİRAN FAİZ KARARI NE OLUR? FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR MU?

          ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında son 23 yılın zirvesine çıkardığı politika faizini yılın son çeyreğinde indirebileceği ihtimali öne çıkarken, Fed yetklililerinin temkinli açıklamaları ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller belirsizliğin devam etmesine neden oluyor.

        • 5

          Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadelesi devam ederken, ABD ekonomisi yavaş yavaş soğuma sinyalleri verse de Fed'in yol haritasının henüz belirginleşmediği görülüyor.

          Ülkede iş gücü piyasasının sıkı kaldığına yönelik veriler, Fed'in politika alanını daraltan başlıca etken olarak dikkati çekerken, ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali de faiz indirimi için aceleci olunmayacağı söylemlerini destekliyor.

        • 6

          FED TOPLANTI TARİHLERİ

          30-31 Temmuz 2024

          17-18 Eylül 2024

          6-7 Kasım 2024

          17-18 Aralık 2024

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Ali Koç, Habertürk TV'de!
        CANLI | Ali Koç, Habertürk TV'de!
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Sürpriz kutlama
        Sürpriz kutlama
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Tetris 40 yaşında: Sovyet bilgisayar programcısının buluşu dünyayı nasıl fethetti?
        Tetris 40 yaşında: Sovyet bilgisayar programcısının buluşu dünyayı nasıl fethetti?
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        İstanbul'da yine korkutan manzara
        İstanbul'da yine korkutan manzara
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Habertürk Anasayfa