Ekonomistler, Fed'in, faiz ve varlık alımında değişikliğe gitmeyeceğini ancak sözle yönlendirmede yapılacak değişiklikleri ima edebileceği ve enflasyon stratejisini açıklayabileceği tahmininde bulunuyor.
Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fed'in, yoğun bir biçimde sözle yönlendirmenin güncellenmesi konusunu tartıştığını söyledi.
Düşük faiz oranlarının daha uzun bir süre için söz konusu olabileceğini ifade eden Weidensteiner, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantıda konuyla ilgili biraz bilgi verebileceğini aktardı.
Weidensteiner, Fed'in, ifadesinde resmi bir değişikliğe gitmesi için biraz erken olduğunu belirterek, "Fed, şu anda 2007-2009 krizi sonrasında para politikasında erken sıkılaşmaya gidildiği inancına sahip. Banka, bu dönemde güçlü iş piyasası performansının ardından enflasyonist baskıların olacağının öngörüldüğü bir modele bel bağladı." diye konuştu.
Bu öngörünün yanlış çıktığını ifade eden Weidensteiner, "Şimdi öyle görünüyor ki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC),artan fiyat baskıları enflasyon rakamlarına yansıyana kadar beklemek istiyor." dedi.
Weidensteiner, değiştirilecek olan bu para politikası yaklaşımının sözle yönlendirmeye uyumlu hale getirilerek piyasalar için net hale sokulması gerektiğini vurguladı.
Fed'in, bu toplantısında, ifadesinde değişikliğe giderek bu yeni politika yaklaşımını hayata geçirmesinin kesin olmadığını aktaran Weidensteiner, Powell'ın bu konuyla ilgili bazı imalarda bulunabileceğini, bu nedenle piyasa katılımcılarının Powell'ı dikkatli bir şekilde dinleyeceğini kaydetti.
Weidensteiner, Fed'in, bu toplantısında, faizler ve varlık alım programında değişikliğe gitmeyeceğini de söyledi.
"FED, EKONOMİK GÖRÜNÜMDEKİ BELİRSİLİKLERE VURGU YAPACAK"
Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in, faiz oranları ve varlık alım programı dahil hiçbir politikasında değişikliğe gitmeyeceğini belirtti.
Fed'in ekonomik görünümdeki belirsizliklere vurgu yapacağını aktaran Levy, bankanın, ekonomiyi daha agresif para politikalarıyla desteklemek için hazırlıklı olacağını söyledi.
Fed'in, enflasyon stratejisini açıklayabileceğini ve uzun dönemli ortalama enflasyon hedefini yüzde 2 olarak vurgulayacağını ifade eden Levy, Fed'in enflasyonun yüzde 2'nin üzerine çıkmasına izin vereceğini savundu.
Levy, bankanın enflasyon konusunda belirsiz bir dil kullanacağını, böylece enflasyon hedefinin herhangi bir şekilde Fed üzerinde baskı oluşturmayacağını kaydetti.
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