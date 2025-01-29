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        Haberler Bilgi Ekonomi FED FAİZ TOPLANTISI TARİHİ 2025 OCAK! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi?

        Piyasaların gözü yılın ilk toplantısında! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        FED faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Fed Başkanı Powell'ın düzenleyeceği basın toplantısı ile büyüme verilerini ve faiz kararını açıklayacak. Altın, döviz ve kripto piyasa yatırımcıları FED toplantısında çıkacak faiz kararını yakından takip edecek. ABD'de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 2.9 ile beklentilere paralel gelirken, çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0.2 ile yüzde 0.3'lük, yıllık bazda ise yüzde 3.2'ye ulaşarak yüzde 3.3'lük piyasa beklentisinin altında kaldı. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 FED faiz toplantısı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 00:12 Güncelleme: 29.01.2025 - 00:14
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        • 1

          Piyasaların gözü yılın ilk toplantısında... Para piyasalarında Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapacağına yönelik öngörüler öne çıkıyor. Hatırlanacağı gibi gerçekleşen son ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında, politika faizi 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirilmişti. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi?" İşte FED faiz kararının açıklanacağı tarihi...

        • 2

          ARALIK AYI ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI!

          Piyasaların beklediği ABD aralık ayı enflasyon verisi bugün saat 16.30'da açıklandı. ABD'de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 2.9 ile beklentilere paralel geldi. Çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0.2 ile yüzde 0.3'lük, yıllık bazda ise yüzde 3.2'ye ulaşarak yüzde 3.3'lük piyasa beklentisinin altında kaldı.

        • 3

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          En yakın tarihli Fed toplantısı, 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

          Faiz kararı ise 29 Ocak’ta saat 22.00’de açıklanacak.

        • 4

          FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ İLAN EDİLDİ

          ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu. Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.

          Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

        • 5

          2024 ARALIK FED KARARI NE OLDU?

          ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

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