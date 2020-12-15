FED faiz toplantısı bugün ne zaman saat kaçta? Merak konusu oldu. Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 72 milyonu, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 600 bini geçerken, aşı uygulamaya başlayan ülkelere ABD'nin de eklenmesi salgının piyasalara olumsuz etkilerini sınırlayan etkenlerin başında geldi.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 15 ARALIK 2020

Piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi yılın son FED toplantısı ve Başkan Powell'ın demeçleri. ABD merkez bankasının vereceği faiz kararı bu hafta belli olacak. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi karışık bir seyir izliyor.



ABD Merkez Bankası (Fed) 15 Aralık Salı günü iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak. Merkez Bankasının faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları ise 16 Aralık Çarşamba günü açıklanacak.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" metni ve Fed'in faiz kararı, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası ve cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin direnç, 1.320 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.