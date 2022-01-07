FED toplantısı en son 2021 yılı Aralık ayında gerçekleştirildi. ABD Merkez Bankası (FED), son toplantısında Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, bu hedefleri desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirilmişti.

2022 FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED'in 2022 yılında yapacağı toplantı Ocak ayının sonunda yapılacak. Yer alan bilgiye göre 2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak tarihlerinde.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

FED, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.

Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.