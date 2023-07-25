Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem FED faiz kararı toplantısı tarihleri 2023: Temmuz Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Fed toplantı tarihleri!

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı tarihleri!

        Piyasa takipçileri tarafından yakından gözlemlenen Fed kararlarının temmuz ayında ne olacağı merak konusu oldu. Bilindiği gibi haziran ayında Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutmuştu. İşte, "Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı ile güncel bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 08:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Piyasaların gözü Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Temmuz ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

          ABD Merkez bankası (FED) faiz toplantısı tarihi belli oldu.

          FED faiz kararı toplantısı 25 - 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da faiz kararı açıklanacak.

        • 3

          FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

          Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu veri öncesi, Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor. Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı.

          2023 FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ

          25 - 26 Temmuz

          19 - 20 Eylül

          31 Ekim - 1 Kasım

          12 - 13 Aralık

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Benzine zam geldi
        Benzine zam geldi
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?
        İki isme flaş teklif!
        İki isme flaş teklif!
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!