FED FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDECEK Mİ?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika faizini 14 ay boyunca yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttuklarını ve Fed'in faiz indirimlerine en son başlayan büyük merkez bankası olduğunu anımsatarak, faiz oranlarını daha nötr bir seviyeye geri getirme yolunda olduklarını dile getirdi.

ABD ekonomisinin faiz indirimlerine başladıkları eylül ayında düşünülenden daha güçlü olduğunu vurgulayan Powell, "Nötr seviyeyi bulmaya çalışırken biraz daha temkinli olmayı göze alabiliriz." ifadesini kullandı.