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        Haberler Bilgi Ekonomi FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ ARALIK 2024: ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? FED Aralık faiz beklentisi ne yönde?

        FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne yönde? Aralık 2024 FED faiz kararı toplantısı tarihi

        FED faiz kararı toplantısı tarihi Aralık 2024 yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. ABD Merkez Bankası (FED), 2024 yılının son faiz kararını almak için bir araya gelecek. Küresel piyasalar, FED para politikası kararlarına odaklanmış durumda. Analistler, para politikası metni ve FED Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacağını söyledi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne yönde? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 11:11 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:13
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        • 1

          Aralık ayı FED faiz kararı için bekleyiş devam ediyor. Küresel piyasalarda, FED para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor. ABD Merkez Bankasının (FED) yılın son faiz kararı öncesinde analistlerin aralık ayı faiz beklentileri belli oldu. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen kararla ilgili olarak ‘’FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne yönde?’’ soruları yanıt arıyor. İşte, Aralık 2024 FED faiz kararı toplantı tarihi ve beklentiler…

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; yılın son FED faiz kararı toplantısı 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak.

          FED Aralık ayı faiz kararı 18 Aralık Çarşamba akşamı saat 22.00’de açıklanacak.

        • 3

          PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR İZLENİYOR

          Küresel piyasalarda, 18 Aralık'ta açıklanacak olan ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

          Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

        • 4

          FED FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDECEK Mİ?

          ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika faizini 14 ay boyunca yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttuklarını ve Fed'in faiz indirimlerine en son başlayan büyük merkez bankası olduğunu anımsatarak, faiz oranlarını daha nötr bir seviyeye geri getirme yolunda olduklarını dile getirdi.

          ABD ekonomisinin faiz indirimlerine başladıkları eylül ayında düşünülenden daha güçlü olduğunu vurgulayan Powell, "Nötr seviyeyi bulmaya çalışırken biraz daha temkinli olmayı göze alabiliriz." ifadesini kullandı.

        • 5

          ARALIK AYINDA FAİZ İNDİRİMİ OLUR MU?

          Powell, hızlı hareket edip enflasyon konusunda kaydedilen ilerlemeye zarar verme riski olduğu gibi, yavaş hareket edip iş gücü piyasasını gereksiz yere zayıflatma riski de olduğuna işaret etti.

          Para politikasında, enflasyonun düşebileceği ancak iş gücü piyasasına zarar vermeyeceği ve zamanla daha az kısıtlayıcı olacağı bir orta noktada olmaya çalıştıklarının altını çizen Powell, "Eylül ayında faiz indirimine gitmemizin zamanı gelmişti ama aynı zamanda eğer zayıflamaya devam ederse iş gücü piyasasını destekleyeceğimize dair güçlü bir sinyal göndermek istedik." değerlendirmesinde bulundu.

        • 6

          ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

          Analistler, Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacağını söyledi.

          Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.

        • 7
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