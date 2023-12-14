FED faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 14 Aralık çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altının ons değeri ve döviz kuruna göre dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (FED) Aralık ayı politika faizini değiştirmeyerek 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. FED faiz kararının ardından altın fiyatlarında ok yukarı döndü. İşte 14 Aralık 2023 Perşembe Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
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Altın fiyatlarındaki son durum, Aralık ayı FED faiz kararının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Kasım ayında faizi sabit tutma kararı veren ABD Merkez Bankası Aralık ayında ise politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. İşte 14 Aralık 2023 Perşembe Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.894,05
1.894,38
- 3
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.030,48
3.097,32
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- 4
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.031,03
2.031,35
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.121,91
12.351,58
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.042,01
6.194,64
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.121,91
12.351,38
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.744,40
13.067,73
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.085,15
1.297,21
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.771,61
1.893,39
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