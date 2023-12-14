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        Haberler Ekonomi Altın FED faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik! 14 Aralık 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        FED faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 14 Aralık çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

        Altının ons değeri ve döviz kuruna göre dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (FED) Aralık ayı politika faizini değiştirmeyerek 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. FED faiz kararının ardından altın fiyatlarında ok yukarı döndü. İşte 14 Aralık 2023 Perşembe Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 07:57 Güncelleme: 14.12.2023 - 07:57
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