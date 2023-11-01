FED, son dönemde enflasyonu düşürmek amacıyla politika faizini artırırken, son toplantıda faizi sabit tutmuştu. FED Başkanı Jerome Powell faiz artışına ilişkin, “Yüksek tahvil faizlerinin, yüksek enflasyon beklentisi veya beklenen faiz artışı konusundan kaynaklanmadığı görüşündeyim." ifadelerini kullanmıştı. FED faiz kararırının açıklanacağı tarih ve Kasım ayı faiz kararı ekonominin gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "FED faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? 2023 Kasım ayı FED faiz kararı yüzde kaç oldu?" İşte FED faiz kararı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...