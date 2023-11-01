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        Haberler Gündem FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: FED faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? 2023 Kasım ayı FED faiz kararı yüzde kaç oldu?

        Piyasaların gözü bu toplantıda: 2023 Kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        ABD Merkez Bankası (FED) Kasım ayı toplantısı için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi son toplantıda FED, politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Küresel piyasalar tarafından yakından takip edilen toplantıda gözler FED Başkanı Jerome Powell'dan gelecek son dakika açıklamalarında. Peki, "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Kasım ayı FED faiz kararı yüzde kaç oldu?" İşte 2023 Kasım ayı FED faiz kararı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 18:52 Güncelleme: 01.11.2023 - 18:52
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        • 1

          FED, son dönemde enflasyonu düşürmek amacıyla politika faizini artırırken, son toplantıda faizi sabit tutmuştu. FED Başkanı Jerome Powell faiz artışına ilişkin, “Yüksek tahvil faizlerinin, yüksek enflasyon beklentisi veya beklenen faiz artışı konusundan kaynaklanmadığı görüşündeyim." ifadelerini kullanmıştı. FED faiz kararırının açıklanacağı tarih ve Kasım ayı faiz kararı ekonominin gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "FED faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? 2023 Kasım ayı FED faiz kararı yüzde kaç oldu?" İşte FED faiz kararı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2023 toplantı takvimine göre FED toplantısı 31 Ekim-1 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell Ekim ayı FED faiz kararını duyuracak. Faiz kararı ise 1 Kasım günü saat 21.00'de açıklanacak.

        • 3

          2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

          FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden yayınlandı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

          31 Ekim - 1 Kasım 2023

          12 - 13 Aralık 2023

        • 4

          FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

          Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

        • 5

          Analistler, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret ettiğini kaydederek, bu durumun Fed'i ne kadar kaygılandırdığına yönelik mesajların önemli olduğunu bildirdi.

        • 6

          Cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda değişikliklerin yaşanabileceğini vurgulayan analistler, ekonominin Fed'in istediği şekilde soğumaması halinde aralık veya ocak toplantısında bir faiz artışına daha gidilebileceğine ilişkin öngörülerin varlığını koruduğunu dile getirdi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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