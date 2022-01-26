Dolar ne kadar, kaç TL? 26 Ocak dolar kuru Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararına çevrilmiş durumda. Fed'in faiz artırımı yapması halinde dolar TL kurunda da yukarı yönlü hareketlerin görülmesi bekleniyor. Bu nedenle piyasaların gözü Fed kararı öncesinde dolar TL kurunda... Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte güncel dolar kuru ve Fed'in faiz kararıyla ilgili son tahminler...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Bir önceki günü 13 lira 47 kuruştan kaptan dolar, güne 13 lira 44 kuruş seviyelerinden başladı. Saat 12.00'de ise 13 lira 51 kuruş seviyelerinden işlem görüyor.

İşte güncel döviz kuru sayfası:

FED FAİZ ARTIRACAK MI?

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.

Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.