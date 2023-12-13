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        Haberler Ekonomi Altın FED faiz kararı öncesi altın fiyatlarındaki son durum: 13 Aralık 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        FED faiz kararı öncesi altın fiyatlarındaki son durum: İşte 13 Aralık güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altının ons değeri ve dolar/TL piyasasına göre hareketli bir seyir izleyen altın fiyatları ABD'de açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte uzun süreli yükselişinin ardından sert düşüşe geçti. 13 Aralık'ta açıklanacak FED faiz kararının ardından altın fiyatlarının izleyeceği yol merak konusu oldu. İşte 13 Aralık 2023 Çarşamba günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 08:14 Güncelleme: 13.12.2023 - 08:14
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