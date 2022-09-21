Banka'nın en son haziran ayında açıkladığı projeksiyonlara göre, federal fonlama oranının yıl sonunda yüzde 3,4, gelecek yıl için ise yüzde 3,8 olması bekleniyordu. Kasım ve aralık aylarında yılın son iki toplantısını gerçekleştirecek olan Banka'nın bugün açıklayacağı projeksiyonlarda, oranların 2022 sonunda yüzde 4'ün üzerine çıkacağına işaret edilmesi öngörülüyor.