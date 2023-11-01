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        Haberler Gündem FED faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Analistlere göre 2023 Kasım ayı FED faiz beklentisi ne yönde?

        Fed faiz kararı açıklanıyor... 2023 Kasım Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı son dakika açıklamaları için ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'a kilitlenildi. Para politikası faizi son toplantıda 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmuştu. Bu kapsamda analistlerin Fed faiz kararı beklentisi merak konusu oldu. Küresel piyasalarda gözler "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 kasım ayı Fed toplantısı tarihi...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 00:19 Güncelleme: 01.11.2023 - 00:19
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        • 1

          Fed faiz kararı için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz günlerde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, riskleri gözeterek faiz politikasında "temkinli" biçimde ilerlediklerini söyledi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Kasım ayı Fed faiz beklentisi ne yönde? İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2023 toplantı takvimine göre FED toplantısı 31 Ekim-1 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell Ekim ayı FED faiz kararını duyuracak. Faiz kararı ise 1 Kasım günü saat 21.00'de açıklanacak.

        • 3

          2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

          FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden yayınlandı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

          31 Ekim - 1 Kasım 2023

          12 - 13 Aralık 2023

        • 4

          FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

          Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

          Analistler, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret ettiğini kaydederek, bu durumun Fed'i ne kadar kaygılandırdığına yönelik mesajların önemli olduğunu bildirdi.

        • 5

          Cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda değişikliklerin yaşanabileceğini vurgulayan analistler, ekonominin Fed'in istediği şekilde soğumaması halinde aralık veya ocak toplantısında bir faiz artışına daha gidilebileceğine ilişkin öngörülerin varlığını koruduğunu dile getirdi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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