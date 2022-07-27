FED faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz FED faiz kararı beklentisi ne kadar, artacak mı? Fed toplantısı bugün mü yapılacak, tarihleri ne zaman?

Fed faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Temmuz 2022 Fed faiz kararı beklentisi

Fed faiz kararı açıklamasının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı araştırılıyor. Haziran ayı ABD enflasyon verileri rekor tazeledi ve yıllık yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı. Tahminlerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verileri Fed faiz artırımı ihtimalini gündeme getirdi. Piyasalarda gözler Amerikan Merkez Bankası'nın Fed toplantısı faiz kararına çevrildi. Ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar "Fed faiz beklentisi nedir, faiz kararı ne olur?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Fed faiz toplantısı tarihi ve faiz kararı beklentisi hakkında bilgiler...

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