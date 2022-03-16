Fed faiz kararı ne zama, saat kaçta açıklanacak? Dünya ekonomisindeki dalgalı seyir nedeniyle gözler ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının ne olacağına çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili olarak en çok; Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve karar ne olacak araştırmaları yapılıyor. İşte ayrıntılar...