Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararının açıklanmasına sayılı günler kala yatırımcılar ve ekonomi piyasaları FED faiz kararını beklemeye başladı. Konuyla ilgili olarak resmi açıklama geldi. İşte Kasım ayı FED faiz kararı ile ilgili bilgiler...