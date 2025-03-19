Fed Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed bu ay faiz indirimine gider mi?
Yılın ikinci faiz kararı ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken gözler faiz kararına döndü. Peki, Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...
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Küresel piyasalarda gözler faiz kararını açıklamaya hazılanan Fed'e döndü. ABD Başkanı Trump'ın ülkenin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler ve söz konusu ülkelerden gelen misillemeler, jeopolitik risklerin sürdüğü bu dönemde risk algısının artmasına neden olurken Fed'in kararını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
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FED YILIN İKİNCİ FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
ABD Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararı için 18-19 Mart'ta toplantı yapacak. Karar, saat 10.00'da açıklanacak.
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FED MART FAİZ KARARI NE OLUR?
ABD Başkanı Trump'ın ülkenin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler ve söz konusu ülkelerden gelen misillemeler, jeopolitik risklerin sürdüğü bu dönemde risk algısının artmasına neden oluyor.
Trump'ın tarifeler yoluyla başlattığı ticaret savaşının ABD'de enflasyonist baskıları tetikleyebileceğine ilişkin endişeler varlığını korurken, Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın karar sonrası yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Öte yandan, ABD ile Rusya arasında, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına ilişkin gerçekleştirilen temaslar sınırlı da olsa bir iyimserlik oluşturdu. Konuyla ilgili olarak Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi ve verimli geçtiğini kaydetti.
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Trump, açıklamasında, "Tüm enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.
Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin başlattığı ticaret savaşı nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e, gelecek yılki beklentisini ise yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye indirdi.