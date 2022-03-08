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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart 2022 FED Toplantısı ne zaman yapılacak ve faiz kararı ne olur?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart 2022 FED Toplantısı ne zaman yapılacak?

Rusya-Ukrayna savaşının piyasalar üzerindeki etkileri sürerken gözler Mart ayı ABD Merkez Bankası (FED) Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart 2022 FED Toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı ne olur?

08.03.2022 - 12:34 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Gözler piyasalara yön verecek olan FED faiz kararına çevrildi. Her yıl belirli günlerde yapılan toplantıların ardından dünya ekonomisi için kritik kararlar alınıyor. ABD Merkez Bankası başkanı Powell, FED faizinin bu yıl üç kez yükseltileceğinin altı çizmişti. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart 2022 FED Toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı ne olur? İşte, konuyla ilgili merak edilenler…

  • FED MART AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

    ABD Merkez Bankası (FED) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 15 - 16 Mart tarihlerinde yapılacak. Üçüncü faiz toplantısı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

  • FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ABD Merkez Bankası (FED) Federal Açık Piyasa Komitesi başkanı Powell, Mart 2022 FED Toplantısının ardından faiz kararını açıklayacak. FED faiz kararı, 15-16 Mart tarihinde yapılan toplantının ardından belli olacak.

  • FED FAİZ KARARI NE OLUR?

    ABD Merkez Bankası başkanı Powell, FED faizinin bu yıl üç kez yükseltileceğinin altı çizmişti. Emtia fiyatlarındaki hızlı yükseliş, para politikalarına yönelik belirsizlikleri de beraberinde getirdi. Tahvil piyasasında geçen hafta yüzde 90'ı aşan ABD Merkez Bankası'nın FED mart ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 60'ın altına indi.

  • FED BAŞKANI POWELL'DAN FAİZ AÇIKLAMASI!

    Fed Başkanı Jerome Powell Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu ancak Ukrayna-Rusya krizinin ekonomik görünüm için belirsizlik oluşturduğunu söyledi.

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, mart ayı toplantısında faiz artırımının "uygun olacağını" düşündüklerini ifade etti.

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