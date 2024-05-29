Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte güncel Fed toplantı takvimi
ABD Merkez Bankası 2024 haziran ayı faiz kararı küresel piyasalarsa merakla beklenirken, PPK toplantısı sonrasında netlik kazanacak. Fed faiz kararı için geri sayım sürüyor. İşte "Fed haziran ayı faiz kararı ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı ile ilgili merak edilen bilgiler...
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Haziran ayı Fed faiz kararı bekleniyor. Gözler Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu sene 8 toplantı düzenleniyor. Haziran ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde paylaştık. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtı...
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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Haziran ayı faiz kararı FED faiz toplantısı 11-12 Haziran'da gerçekleşecek toplantı sonrası kararının saat 21:00 - 22:00 arasında duyurulması bekleniyor.
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Diğer toplantı tarihleri:
30-31 Temmuz 2024
17-18 Eylül 2024
6-7 Kasım 2024
17-18 Aralık 2024
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