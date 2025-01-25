FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Fed, yılın ilk faiz kararını açıklamak üzere toplanacak. FED kararı ile birlikte Dolar, altın, kripto para birimleri ve daha birçok piyasa üzerindeki etkileri yakından takip edilecek. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
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Fed toplantı takvimi gündeme geldi. ABD Merkez Bankası (Fed), yeni yılın ilk faiz kararını duyurmak için geri sayıma geçti. İşte FED toplantı tarihi
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FED YILIN İLK FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Fed yılın ilk faiz toplantısını 28-29 Ocak 2025 tarihinde yapacak. Faiz kararı ise 29 Ocak’ta saat 22.00’de açıklanacak.
FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu.
Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
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