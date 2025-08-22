Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı beklentisi ne yönde, Fed ne zaman faiz indirimi yapacak? Fed toplantı takvimi

        Fed eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Fed toplantı takvimi

        Küresel piyasalar eylül ayında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlendi. Temmuz ayında faizleri sabit tutan Fed'in, yeni toplantıda nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Yatırımcıların gözleri, enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler ışığında alınacak faiz kararına çevrilmiş durumda. Peki, Fed eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Fed toplantı takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 22:37 Güncelleme: 23.08.2025 - 00:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül toplantısı yaklaşırken faiz kararına dair beklentiler giderek artıyor. Başkan Donald Trump’ın ısrarlı faiz indirimi çağrılarına rağmen temmuz ayında değişikliğe gitmeyen Fed’in bu kez nasıl bir yol izleyeceği, sadece ABD ekonomisi için değil, küresel piyasaların yönü açısından da kritik önem taşıyor. İşte Fed faiz kararı hakkında merak edilenler...

        • 2

          2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?

          ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

          Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

        • 3

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Fed, 16-17 Eylül tarihinde toplantı yapacak ve Fed faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.

        • 4

          FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİNE GİDER?

          Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

          Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de iş gücü piyasasının zayıfladığına dair artan kanıtlar ve tarifelerden kaynaklı kalıcı enflasyon belirtilerinin olmaması nedeniyle faiz indirimlerinin zamanının yaklaştığını ifade etti.

          Ülkede açıklanan verilere göre, fabrika siparişlerinin tutarı haziranda yüzde 4,8 azaldı.

          Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin küresel ekonomiye etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

        • 5

          Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını belirtti.

          İsviçre hükümeti de İsviçre'nin ABD'nin endişelerini dikkate alarak ve mevcut tarife durumunu hafifletmeye çalışarak daha cazip bir teklif sunmaya hazır olduklarını belirtti.

