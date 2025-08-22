ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül toplantısı yaklaşırken faiz kararına dair beklentiler giderek artıyor. Başkan Donald Trump’ın ısrarlı faiz indirimi çağrılarına rağmen temmuz ayında değişikliğe gitmeyen Fed’in bu kez nasıl bir yol izleyeceği, sadece ABD ekonomisi için değil, küresel piyasaların yönü açısından da kritik önem taşıyor. İşte Fed faiz kararı hakkında merak edilenler...