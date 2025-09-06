Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı beklentisi ne yönde? 2025 Fed toplantı takvimi

        Fed faiz kararı toplantı takvimi: Fed eylül ayı faiz kararı ne zaman belli olacak?

        Küresel piyasaların gözü, Eylül ayında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına çevrildi. Temmuz ayında faizleri sabit tutma kararı alan Fed'in bu kez nasıl bir adım atacağı merak konusu olurken, yatırımcılar enflasyon verileri ve ekonomik göstergeleri dikkatle izliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Giriş: 06.09.2025 - 22:53 Güncelleme: 06.09.2025 - 22:53
        • 1

          ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül ayında açıklayacağı faiz kararı, küresel piyasalar açısından büyük önem taşıyor. Temmuz toplantısında faizleri değiştirmeyen Fed’in Eylül’de nasıl bir karar vereceği konusunda beklentiler artarken, gözler kritik tarihe çevrilmiş durumda. İşte merak edilenler...

        • 2

          2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?

          ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

          Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

        • 3

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Fed, 16-17 Eylül tarihinde toplantı yapacak ve Fed faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.

        • 4

          FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİNE GİDER?

          Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

          Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de iş gücü piyasasının zayıfladığına dair artan kanıtlar ve tarifelerden kaynaklı kalıcı enflasyon belirtilerinin olmaması nedeniyle faiz indirimlerinin zamanının yaklaştığını ifade etti.

          Ülkede açıklanan verilere göre, fabrika siparişlerinin tutarı haziranda yüzde 4,8 azaldı.

          Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin küresel ekonomiye etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

        • 5

          Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını belirtti.

          İsviçre hükümeti de İsviçre'nin ABD'nin endişelerini dikkate alarak ve mevcut tarife durumunu hafifletmeye çalışarak daha cazip bir teklif sunmaya hazır olduklarını belirtti.

