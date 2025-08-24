ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül toplantısı öncesinde faiz kararına yönelik beklentiler güç kazanıyor. Temmuzda değişikliğe gitmeyen Fed’in bu kez nasıl bir adım atacağı, sadece ABD ekonomisi için değil, küresel piyasalarda da yön belirleyici olacak. Peki, Fed faiz kararında beklenti ne yönde, ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde...