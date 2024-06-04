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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistler yorumladı: 2024 Haziran ayı Fed faiz beklentisi ne olur, faiz düşer mi?

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Haziran ayı Fed faiz beklentisi ne olur?

        Haziran ayı Fed faiz kararı için geri sayım sürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında son 23 yılın zirvesine çıkardığı politika faizini yılın son çeyreğinde indirebileceği ihtimali öne çıkıyor. Bu kapsamda gözler "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşer mi?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 Haziran ayı Fed faiz beklentisi ve toplantı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 14:56 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:56
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        • 1

          Geçtiğimiz ay ABD Merkez Bankası politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Uzun zamandır aynı seviyede tutulan Fed faizlerinin ne zaman düşeceği merak ediliyor. Analistlerin Fed faiz kararı beklentisini haberimizde derledik. Peki, Haziran ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Fed faiz toplantısı tarihleri...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          FED'in Mayıs faiz kararı 12 Haziran'da açıklanacak. Kararın saat 21:00-22:00 arasında paylaşılması bekleniyor. PPK toplantısı ise 11-12 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

        • 3

          HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?

          Enflasyonun istenilen hızda yavaşlamadığı ülkede, Fed yetkilileri tarafından zamanından önce politika faizini düşürmenin olası riskleri tartışılmaya devam ediliyor.

          Bu durum, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın ilk faiz indirimine son çeyrekte gidebileceği öngörülerini desteklerken, haziran ve temmuz aylarındaki toplantılarda Fed'in politika faizini sabit tutacağı tahmin ediliyor.

        • 4

          FED FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN OLACAK?

          Bununla birlikte eylül toplantısında politika faizinin indirilmesi ya da sabit bırakılması konusunda kararsızlık öne çıkarken, fiyatlamalar yüzde 60 ihtimalle politika faizinin düşürüleceği, yüzde 40 ihtimalle sabit bırakılacağının beklendiğini gösteriyor.

          Öte yandan, bankanın kasım toplantısında yüzde 87 ihtimalle ilk faiz indirimine gideceği fiyatlanırken, aralıkta yüzde 57 ihtimalle kasımdaki olası indirimin ardından politika faizinin sabit bırakılacağı tahmin ediliyor.

        • 5

          Diğer toplantı tarihleri:

          30-31 Temmuz 2024

          17-18 Eylül 2024

          6-7 Kasım 2024

          17-18 Aralık 2024

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