Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.986,47 %1,15
        DOLAR 30,0855 %0,23
        EURO 32,9500 %-0,08
        ALTIN 1.981,47 %1,31
        FAİZ 40,94 %0,32
        GÜMÜŞ GRAM 22,42 %2,12
        BITCOIN 42.907,00 %-0,13
        GBP/TRY 38,3636 %-0,06
        EUR/USD 1,0951 %-0,19
        BRENT 78,29 %1,14
        ÇEYREK ALTIN 3.239,70 %1,31
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analist tahminleriyle 2024 Ocak Fed faiz beklentisi ne yönde, indirim olacak mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Fed faiz toplantısı tarihi: 2024 Ocak Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı beklentisi son dakika açıklamaları gündemdeki yerini aldı. Son toplantıda politika faizi değiştirilmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesinde yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu. Banka 2024 yılı için ise 3 faiz indirimi öngördü. Yılın ilk Fed faiz kararı için artık küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmaya kilitlendi. İşte, analist tahminleri ile 2024 Ocak ayı Fed faiz kararı beklentisi ile toplantı tarihleri takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Senenin ilk Fed faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Bir yılı aşkın süredir küresel çapta devam eden "şahin" para politikalarının sonuna gelindiğine ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor. Önemli merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacaklarına yönelik belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak Fed faiz beklentisi ne yönde? İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          OCAK FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ABD Merkez Bankası Ocak ayı FED faiz kararı toplantısı 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 21.00-21.30 arasında duyurulacak.

        • 3

          2024 FED FAİZ KARARI TOPLANTISI TARİHLERİ

          2024 yılında 8 Fed toplantısı düzenlenecek. Bu sene yapılacak Fed faiz kararı toplantıları tarihleri şu şekilde;

          19-20 Mart,

          30 Nisan-1 Mayıs,

          11-12 Haziran,

          30-31 Temmuz,

          17-18 Eylül,

          6-7 Kasım

          17-18 Aralık.

        • 4

          FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

          11 Ocak günü açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artışla beklentileri aştı. Analistler, enflasyonun sıcaklığını korumasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki faiz indirimlerinin beklenenden daha geç başlayabileceğini işaret ettiğini ancak söz konusu verilerin bankanın faiz indirimine ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını getirdi.

          Para piyasalarında, Fed'in ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında yüzde 68 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağı fiyatlanmaya devam ediyor.

          Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, bu yıl enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşılamayacağını belirtti. Mart ayının faiz indirimi için erken olduğunu düşündüğünü söyleyen Mester, enflasyondaki düşüşün devam ettiğine dair daha fazla kanıt gerektiğini kaydetti.

        • 5

          Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun istikrar kazandığına ikna olmasının gerektiğini belirterek, enflasyon yüzde 2'ye yaklaştığında faiz oranlarını düşürmeye açık olduğunu anlattı.

          Ayrıca, Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton, Fed'in faiz indirimlerine haziran veya temmuzdan önce başlamasını beklemediklerini ve bu yıl üç kez faiz indirimi yapacağını öngördüklerini dile getirdi.

          Enflasyon verilerinin ardından ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi 10 baz puan artışla yüzde 4,07'yi test ettikten sonra buradan gelen alışlarla yaklaşık 9 baz puan gerileyerek günü yüzde 3,98 seviyesinden tamamladı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        "O mesaj çok iş yaptı"
        "O mesaj çok iş yaptı"
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Yürek yakan tablo!
        Yürek yakan tablo!
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        "Beyaz sayfa"
        "Beyaz sayfa"
        Habertürk Anasayfa