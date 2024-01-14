Fed faiz toplantısı tarihi: 2024 Ocak Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Fed faiz kararı beklentisi son dakika açıklamaları gündemdeki yerini aldı. Son toplantıda politika faizi değiştirilmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesinde yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu. Banka 2024 yılı için ise 3 faiz indirimi öngördü. Yılın ilk Fed faiz kararı için artık küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmaya kilitlendi. İşte, analist tahminleri ile 2024 Ocak ayı Fed faiz kararı beklentisi ile toplantı tarihleri takvimi...
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Senenin ilk Fed faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Bir yılı aşkın süredir küresel çapta devam eden "şahin" para politikalarının sonuna gelindiğine ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor. Önemli merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacaklarına yönelik belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak Fed faiz beklentisi ne yönde? İşte, konuya dair ayrıntılar...
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OCAK FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası Ocak ayı FED faiz kararı toplantısı 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 21.00-21.30 arasında duyurulacak.
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2024 FED FAİZ KARARI TOPLANTISI TARİHLERİ
2024 yılında 8 Fed toplantısı düzenlenecek. Bu sene yapılacak Fed faiz kararı toplantıları tarihleri şu şekilde;
19-20 Mart,
30 Nisan-1 Mayıs,
11-12 Haziran,
30-31 Temmuz,
17-18 Eylül,
6-7 Kasım
17-18 Aralık.
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FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
11 Ocak günü açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artışla beklentileri aştı. Analistler, enflasyonun sıcaklığını korumasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki faiz indirimlerinin beklenenden daha geç başlayabileceğini işaret ettiğini ancak söz konusu verilerin bankanın faiz indirimine ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını getirdi.
Para piyasalarında, Fed'in ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında yüzde 68 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağı fiyatlanmaya devam ediyor.
Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, bu yıl enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşılamayacağını belirtti. Mart ayının faiz indirimi için erken olduğunu düşündüğünü söyleyen Mester, enflasyondaki düşüşün devam ettiğine dair daha fazla kanıt gerektiğini kaydetti.
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Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun istikrar kazandığına ikna olmasının gerektiğini belirterek, enflasyon yüzde 2'ye yaklaştığında faiz oranlarını düşürmeye açık olduğunu anlattı.
Ayrıca, Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton, Fed'in faiz indirimlerine haziran veya temmuzdan önce başlamasını beklemediklerini ve bu yıl üç kez faiz indirimi yapacağını öngördüklerini dile getirdi.
Enflasyon verilerinin ardından ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi 10 baz puan artışla yüzde 4,07'yi test ettikten sonra buradan gelen alışlarla yaklaşık 9 baz puan gerileyerek günü yüzde 3,98 seviyesinden tamamladı.