FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı saat kaçta?
FED Temmuz ayı faiz toplantısında bekleyiş sürüyor. Haziran ayı ABD aylık enflasyonu yüzde 0.1, yıllık enflasyon ise yüzde 3 ile beklentilerin altında geldi. Enflasyon verilerindeki düşüş, faiz indirimi beklentisi yaratırken, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşer mi" sorularını gündeme getirdi. İşte 2024 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararının açıklanacağı tarih...
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Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrildi. Enfasyon oranlarında yaşanan düşüşün ardından, FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu oldu. Altın ve döviz yatırımcıları FED'in faiz kararının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024 Temmuz? FED faiz toplantısı saat kaçta?" İşte detaylar...
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TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası tarafından Temmuz ayı PPK toplantısı 30-31 Temmuz günlerinde düzenlencek.
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Toplantının ardından faiz kararı 31 Temmuz günü saat 21:00'de açıklanacak.
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Diğer toplantı tarihleri:
17-18 Eylül 2024
6-7 Kasım 2024
17-18 Aralık 2024
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FED HAZİRAN AYI FAİZ KARARI
FED, Haziran ayı toplantısında faizi 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmuştu. Bu karar, piyasalarda geniş bir şekilde yankı buldu ve ekonomik istikrarın korunması yönünde bir adım olarak değerlendirildi.