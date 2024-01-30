FED faiz toplantısı kapsamında ABD Merkez Bankası Başkanı Başkanı Jerome Powell başkanlığında bir araya geliyor. ABD Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi kadar, faiz beklentisinin ne yönde olduğu da küresel piyasalar tarafından yakından takip ediyor. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak FED faiz toplantısı saat kaçta, faiz beklentisi ne yönde?" İşte Ocak FED faiz kararı toplantısı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...