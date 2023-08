The New York Times'a konuşan New York Fed Başkanı John Williams, "Enflasyon düşüyorsa büyümekte olan bir ekonomiye uygun para politikası duruşunu sürdürmek ve enflasyonun yüzde 2 seviyelerine doğru ilerlemesi için önümüzdeki yıl faiz oranlarının buna uygun olarak düşürülmesi gerekecektir" dedi.

Williams, faiz konusunda verilerin izlenmesi gerektiğine işaret etti. Enflasyondaki düşüşle birlikte işsizlik oranlarının artacağına değinen Williams yüzde 4'ün üzerine çıkabileceğini de söyledi.