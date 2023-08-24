FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ne zaman? 2023 yeni FED faiz kararı beklentisi...
ABD Merkez Bankası FED'in gelecek toplantısı için artık geri sayıma geçildi. Dünya ve ülkemizin ekonomik seyrini de yakından ilgilendiren toplantıya ilişkin detaylar belli olmuş durumda. Yeni faiz kararının FED Başkanı Powell'ın duyurulacağı toplantının bilgileri, ayrıntıları ve toplantı tarihini derledik!
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Ekonomi dünyasında gözler bu kez 2023 yılının yeni FED faiz kararına çevrildi. Piyasaları yakından ilgilendiren konuya ilişkin beklenen tarih iyice yaklamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzudaki binlerce vatandaşımızın da beklediği toplantıyla ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!
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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED faiz toplantısı tarihi, ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanan takvimle birlikte belli oldu. Bu takvime göre FED'in bu ay faiz toplantısı bulunmuyor.
FED toplantısı önümüzdeki ay 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak ve fed faiz kararı 20 Eylül saat 21.00 civarı açıklanması bekleniyor.
İşte bu yılın son FED toplantısı tarihleri
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık
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FED FAİZ ARTIRACAK MI?
ABD Merkez Bankası Fed faizleri yükseltmeye devam ederken New York Fed Başkanı John Williams, faiz oranının gelecek yıl düşmeye başlamasını bekliyor. ABD Merkez Bankası Fed, enflasyonla mücadele etmek için faizleri artırma yöntemini tercih etti.
Fed'in faiz artırımlarının ise sona yaklaştığı sinyali verilirken Eylül ayındaki faiz kararı gidişatı belirleyecek. ABD ekonomisinde toparlanma emareleri görülmeye başlandı. İşsizlik düşerken enflasyon da gerilemeye başladı.
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The New York Times'a konuşan New York Fed Başkanı John Williams, "Enflasyon düşüyorsa büyümekte olan bir ekonomiye uygun para politikası duruşunu sürdürmek ve enflasyonun yüzde 2 seviyelerine doğru ilerlemesi için önümüzdeki yıl faiz oranlarının buna uygun olarak düşürülmesi gerekecektir" dedi.
Williams, faiz konusunda verilerin izlenmesi gerektiğine işaret etti. Enflasyondaki düşüşle birlikte işsizlik oranlarının artacağına değinen Williams yüzde 4'ün üzerine çıkabileceğini de söyledi.