FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED Aralık ayı faiz kararı toplanı tarihi

Aralık ayı FED faiz kararı, küresel piyasaları yakından takip edinler tarafından mercek altına alındı. Kasım ayında faizleri sabit tutan FED'in aralık ayında alacağı karar ve bunun piyasalara olabilecek etkileri şimdiden merak konusu oldu. Bu doğrultuda da, "2023 Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte FED faiz kararı ile ilgili bilgiler