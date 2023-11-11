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        Haberler Gündem FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED Aralık ayı faiz kararı toplanı tarihi

        FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED Aralık ayı faiz kararı toplanı tarihi

        Küresel piyasalar, FED faiz kararını yakından takip ediyor. Kasım ayında faizi yüzde 5,25 ile 5,50 aralığında sabit tutan FED'in 2023 Aralık ayında nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 10:54 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:54
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        • 1

          Aralık ayı FED faiz kararı, küresel piyasaları yakından takip edinler tarafından mercek altına alındı. Kasım ayında faizleri sabit tutan FED'in aralık ayında alacağı karar ve bunun piyasalara olabilecek etkileri şimdiden merak konusu oldu. Bu doğrultuda da, "2023 Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte FED faiz kararı ile ilgili bilgiler

        • 2

          ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ABD Merkez bankası (FED) aralık ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

          Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak ve 13 Aralık akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

        • 3

          KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

          ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

          Banka böylece 2 toplantı üst üste faizi değiştirmedi.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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