Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrildi. Benzin ve gıda fiyatlarında çift haneleri bulan artışlar, ABD'de enflasyonu artırırken FED'in nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu oldu. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? Temmuz ayı FED faiz toplantısı hangi tarihte? Konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtını sizler için derledik...