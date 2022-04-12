Fed Yöneticilerinden Lael Brainard, enflasyonda daha fazla yükseliş olabileceğini, bunun daha hızlı faiz artışını gerektirdiğini söyledi. Enflasyondaki yukarı yönlü risklere işaret eden Brainard, "Fed, enflasyonu düşürmek için para politikasını düzenli olarak sıkılaştırmaya devam edecek. Mayıs toplantısından itibaren de bilanço hızlı şekilde küçültülecek." dedi. Kansas City Fed Başkanı Esther George da Fed'in faiz oranlarını mayısta yarım puan artırmasının bir seçenek olacağını belirterek, "Bence 50 baz puanlık faiz artırımı, diğer şeylerle birlikte dikkate almamız gereken bir seçenek olacak. Bilançonun politika faizi artışlarıyla birlikte nasıl hareket edeceğini düşünmeye çok odaklandım." ifadelerini kullandı.

Analistler, tutanaklarda mayıs ayı toplantısında faiz artırımları ve bilanço küçültme konusunda izlenecek yola dair ipuçlarının aranacağını söyledi. Piyasada, Fed'in yüzde 80 ihtimalle mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu olasılığın artması ile piyasalardaki oynaklığın hızlanabileceğini ifade etti.