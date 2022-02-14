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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? FED Başkanı Powell ne zaman açıklama yapacak? Şubat ayı FED faiz kararı ne olacak, hangi gün duyurulacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? Şubat ayı FED faiz kararı ne olacak?

2022 Şubat ayı FED faiz kararı ile ilgili beklenen zaman geliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merakla beklenen konuya ilişkin vatandaşlar; FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak ve FED Başkanı Powell ne zaman açıklama yapacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

14.02.2022 - 14:07 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Küresel piyasalarda gözler bir kez daha FED faiz kararına çevrilmiş durumda. Yurt genelinde de büyük bir merakla araştırılan konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. Peki Ocak ayı FED faiz kararı ne olacak ve ne zaman açıklanacak?

  • FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Geçtiğimiz ay Fed politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmedi ve yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakmıştı.

    Yılın ikinci ABD Merkez Bankası toplantısı 15 – 16 Mart tarihlerinde yapılacak. Salı ve Çarşamba günleri düzenlenecek olan toplantıyla birlikte güncel rakamlar netlik kazanacak.

  • FED FAİZ KARARI NE OLUR? İŞTE TAHMİNLER

    Küresel piyasalarda, şahinleşen merkez bankaları ve parasal sıkılaşmayı destekleyen güçlü makroekonomik veriler sonrası karışık seyir yeni haftaya da taşındı.

    Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta sürpriz şekilde şahinleşmesi ve ABD'de açıklanan güçlü istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisi devam ediyor.

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 6 toplantıda faiz artıracağının fiyatlandığı tahvil piyasalarında, Fed'in 150, ECB'nin ise 40 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

  • Söz konusu fiyatlamalar para politikası yetkililerinin sözle yönlendirmelerini yatırımcıların odağına yerleştirirken, bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların varlık fiyatlarında oynaklığı artırma ihtimali bulunuyor.

    Öte yandan, Fed üyelerinin geçen hafta 50 baz puanlık faiz artışına ilişkin olumsuz yorumlarına karşın tahvil piyasalarında oluşan fiyatlamalar belirsizliği artırırken, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin para politikasındaki belirsizlikleri kısmen de olsa azaltması bekleniyor.

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