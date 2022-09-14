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Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül Fed toplantı tarihleri belli oldu mu, faiz beklentisi nedir?

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül Fed faiz kararı ne olur?

Fed faiz kararı için geri sayım başlamış durumda. ABD'de ağustosta beklentilerin üzerinde gelerek yavaşlama umutlarını boşa çıkaran enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında "şahin" tutumunu koruyacağına yönelik beklentileri güçlendirdi. Tüm dünya piyasaları eylül ayı Fed faiz kararı açıklamasına kilitlendi. Ekonomi gündemini takip edenler "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz beklentisi tahmini ne kadar?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte konuya dair detaylar...

14.09.2022 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fed faiz kararı için nefesler tutulmuş durumda. Küresel pay ve tahvil piyasalarında, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin faiz artırımları konusunda daha agresif bir ABD Merkez Bankası'na (Fed) duyulan ihtiyacı pekiştirmesi ile sert satış yaşanırken, düşük risk iştahı temasının yeni güne de taşındığı görülüyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Fed toplantıı tarihi...

  • FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Aylardır süren faizlerde artırım politikasına devam etmesi beklenen Federal Rezerv Bankası bu ay da belirlenen tarihte toplanacak.

    Eylül ayı FED faiz kararı toplantısı 20 - 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 22 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.

  • EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?

    ABD'de temmuz ayında yüzde 8,5 artan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 8,3'e gerilemesine karşın yüzde 8,1 düzeyinde bulunan piyasa beklentilerini aştı.

    Verinin ardından Fed'in gelecek haftaki toplantısında, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlamaya başlarken, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor. Nomura ve Citigroup gibi önde gelen bankaların faiz artırım beklentilerinin 100 baz puan yönünde olması dikkati çekiyor.

  • Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 34 düzeyinde bulunuyor. Bankanın daha önce 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi daha olası görülen gelecek ayki toplantısı için ise 50 baz puana yüzde 51,2 ve 75 baz puana yüzde 18,3 ihtimal veriliyor.

  • HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    FED haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu.

    Piyasaların merakla beklediği haziran ayı faiz kararının yüksek açıklanması piyasalarda şok etkisine neden oldu. Haziran ayı faiz kararı 10-1 oyla alındı. Esther George faizin 75 baz puan artırılmasına karşı çıktı, 50 baz puan artırım için oy verdi. Fed yetkililerinin 2022 sonu için ortalama fed fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama fed fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

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