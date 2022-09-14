HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

FED haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu.

Piyasaların merakla beklediği haziran ayı faiz kararının yüksek açıklanması piyasalarda şok etkisine neden oldu. Haziran ayı faiz kararı 10-1 oyla alındı. Esther George faizin 75 baz puan artırılmasına karşı çıktı, 50 baz puan artırım için oy verdi. Fed yetkililerinin 2022 sonu için ortalama fed fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama fed fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.