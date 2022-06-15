Piyasaların gözü FED faiz kararına çevrildi. FED faiz kararı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Son toplantıda faiz oranını yüzde 50 baz puan artırarak %1'e yükselten FED, 2018 yılından bu yana ikinci defa faiz artırımına gitti. ABD enflasyon verileri Mayıs’ta aylık %1 artarak yılda %8,6’ya çıktı. 1981 yılından itibaren en yüksek seviyeye ulaşmasıyla birlikte gözler “2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne olur, faiz artışı olacak mı?” sorusuna çevrildi. Gözler Fed Başkanı Jerome Powell'dna gelecek açıklamaya çevrildi.