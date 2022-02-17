FED OCAK AYI FAİZ KARARI TAHMİNLERİ

Fed'in bu yıl 5 faiz artırımına gitmesi beklentisini ortaya koyan Goldman Sachs, ocak ayı enflasyon rakamları sonrası bu beklentisini 7'ye çıkardı.

ABD'de yıllık enflasyonun ocakta yüzde 7,5 ile 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmasının ardından değerlendirme yapan Jan Hatzius liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu yıl yapacağı 7 toplantının hepsinde faizi 25'er baz puan artıracağını tahmin etti.