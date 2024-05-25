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        Haberler Bilgi Fed faiz kararı: Fed Mayıs faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklentiler ne yönde, faiz indirimi ne zaman?

        Fed Mayıs faiz kararını ne zaman açıklayacak? 2024 Fed toplantı tarihleri

        Küresel piyasalarda gözler Fed'e döndü. Birkaç toplantı boyunca faizi sabit bırakan Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceği merak ediliyor. Analistler, Eylül ayı için olumlu bir sonuç beklerken, yaşanan bazı negatif gelişmeler, faiz indiriminin Eylül'de olma ihtimalini zayıflattı. Peki, Fed Mayıs faiz kararını ne zaman açıklayacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 09:58 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:58
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        • 1

          Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararı ve faiz oranlarının ne zaman düşüreceği merak ediliyor. Bunun yanı sıra, faiz kararında en büyük rol oynayan ABD enflasyonu açıklandı. Buna göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan'da aylık yüzde 0.3, yıllık olarak ise yüzde 3.4 yükseldi. Peki, Fed Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          FED MAYIS AYI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

          Takvime göre 11-12 Haziran'da gerçekleşecek toplantı sonrası karar 12 Haziran'da saat 21.00 - 22.00 arasında duyurulacak.

        • 3

          FED FAİZİ NE ZAMAN DÜŞÜRÜR, TAHMİNLER NE YÖNDE?

          Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin kasım ayına ötelenmesiyle risk algısını artırdığı görülürken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

          ABD'de açıklanan makroekonomik veriler güçlü sinyaller vermeye devam ederken, söz konusu veriler Fed yetkililerinin enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla kanıt görmek istedikleri ve faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiğine yönelik sözle yönlendirmelerini destekledi.

        • 4

          Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 48'e geriledi. Bankanın faiz indirimine başlama ihtimali kasımda yüzde 65 ve aralıkta yüzde 85 ihtimalle fiyatlanıyor.

        • 5

          2024 FED TOPLANTI TARİHLERİ

          Fed 2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Kalan ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri ise şu şekilde;

          11-12 Haziran 2024,

          30-31 Temmuz 2024,

          17-18 Eylül 2024,

          6-7 Kasım 2024,

          17-18 Aralık 2024.

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