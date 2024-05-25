Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararı ve faiz oranlarının ne zaman düşüreceği merak ediliyor. Bunun yanı sıra, faiz kararında en büyük rol oynayan ABD enflasyonu açıklandı. Buna göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan'da aylık yüzde 0.3, yıllık olarak ise yüzde 3.4 yükseldi. Peki, Fed Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...