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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı: Fed Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantı tarihi nedir, Fed faiz indirimine gider mi, beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirimine gider mi, beklenti ne yönde?

        Faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası'na döndü. Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizlikler artarken, tarifelerin olası etkileri nedeniyle ABD ekonomisinde yavaşlama yaşanabileceğine dair endişelerin artması, enflasyon ile resesyon arasında denge kurmaya çalışan Fed'in gelecek dönem politikalarına dair belirsizlikleri daha da belirgin hale getiriyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 12:56 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:56
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        • 1

          Küresel piyasalarda gözler Fed tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi. ABD Başkanı Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında attığı tarife adımları, piyasalardaki yüksek risk algısını artırmaya devam ederken San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in ticaret politikası değişikliklerinin nasıl sonuçlanacağını görmek için faiz oranlarında herhangi bir ayarlama yapmadan önce acele etmeyebileceğini belirtti. İşte, Fed faiz kararı tarihi...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ABD Merkez Bankası takvimine göre Nisan ayında Fed faiz kararı için toplanmayacak. Bir sonraki Fed faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de açıklanacak.

        • 3

          FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

          ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

        • 4

          FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?

          Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasında süregelen tarife gerilimlerinin seyrine ilişkin belirsizliklerin derinleştiğine dikkati çekerek, birçok alanda artan risk algısının bu dönemde yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırabileceğini ifade etti.

          Süreçte Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in ticaret politikası değişikliklerinin nasıl sonuçlanacağını görmek için faiz oranlarında herhangi bir ayarlama yapmadan önce acele etmeyebileceğini belirtti.

          Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Trump'ın açıkladığı tarifelerin tahmin edilenden "çok daha büyük" olduğunu, yüksek maliyetlerin tüketicilere ne kadar sürede ve nasıl yansıyacağı ile işletmeler ve tüketicilerin bu duruma nasıl tepki vereceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

          Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mayıs ayında faiz indirimi yapması ihtimalinin yüzde 55'te bulunduğunu ifade ederek, ABD'de bugün açıklanacak FOMC tutanaklarından bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.

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