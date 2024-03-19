Küresel piyasalar Fed'in Mart faiz kararına odaklandı. Analistler şu anda Fed'in herhangi bir indirime gideceğini öngörmediğini belirtse de Fed'in faiz kararı merakla bekleniyor. Peki, Fed Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...