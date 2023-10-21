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        Haberler Ekonomi Para FED faiz kararı Ekim 2023 - FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı tarihleri - Para Haberleri

        FED Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Faiz kararı toplantısı için gözler ABD Merkez Bankası'na (FED) çevrildi. Eylül ayında açıklanan son faiz oranlarından sonra piyasalar FED'in Ekim ayı faiz oranını açıklamasını bekliyor. Peki, FED Ekim ayı faiz oranı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 23:40 Güncelleme: 21.10.2023 - 23:40
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        • 1

          FED faiz kararı için bekleyiş sürüyor. FED en son Eylül ayı için faiz kararını açıklamış ve politika faiz aralığı yüzde 5.25 - 5.50’de tutulmuştu. Peki, 2023 FED Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          FED EKİM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2023 toplantı takvimine göre FED toplantısı 31 Ekim-1 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell Ekim ayı FED faiz kararını duyuracak. Faiz kararı ise 1 Kasım günü saat 21.00'de açıklanacak.

        • 3

          2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

          FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden yayınlandı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

          31 Ekim - 1 Kasım 2023

          12 - 13 Aralık 2023

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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