FED faiz kararı için bekleyiş sürüyor. FED en son Eylül ayı için faiz kararını açıklamış ve politika faiz aralığı yüzde 5.25 - 5.50’de tutulmuştu. Peki, 2023 FED Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...