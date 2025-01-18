Küresel çapta yükselen enflasyon ve büyüyen durgunluk endişeleri, Fed’in politikalarını daha da kritik hale getiriyor. Toplantı sonrası yapılacak açıklamalar, yatırımcıların stratejilerini ve ekonomik öngörülerini yeniden şekillendirecek, bu da piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. Peki, Fed ocak ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak ve beklenti ne yönde? İşte merak edilen güncel bilgiler...