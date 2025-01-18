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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı bekleniyor! 2025 Fed ocak ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak ve beklenti ne yönde?

        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor! İşte Fed toplantı takvimi

        ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının ilk faiz kararını açıklamak için geri sayıma geçti. Yatırımcıların ve ekonomistlerin merakla beklediği bu karar, küresel piyasalarda yeni yılın ilk yön belirleyicisi olacak. Yükselen enflasyon ve ekonomik durgunluk endişeleri, Fed'in alacağı adımları daha kritik hale getirirken, Başkan Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar, gelecekteki para politikaları hakkında önemli ipuçları verecek. Ocak ayı toplantısında faiz artırımı olup olmayacağı konusundaki belirsizlik devam ederken, açıklanacak kararın piyasalarda dalgalanmalara neden olabileceği ifade ediliyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 19:59 Güncelleme: 18.01.2025 - 19:59
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        • 1

          Küresel çapta yükselen enflasyon ve büyüyen durgunluk endişeleri, Fed’in politikalarını daha da kritik hale getiriyor. Toplantı sonrası yapılacak açıklamalar, yatırımcıların stratejilerini ve ekonomik öngörülerini yeniden şekillendirecek, bu da piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. Peki, Fed ocak ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak ve beklenti ne yönde? İşte merak edilen güncel bilgiler...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          En yakın tarihli Fed toplantısı, 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

          Faiz kararı ise 29 Ocak’ta saat 22.00’de açıklanacak.

        • 3

          FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ İLAN EDİLDİ

          ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu. Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.

        • 4

          Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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