Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı bekleniyor! 2025 Fed ocak ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak ve beklenti ne yönde?

        Fed toplantı takvimi: İşte ocak ayı Fed toplantı tarihi

        Fed toplantı takvimi gündeme geldi. ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'in ilk faiz kararını duyurmak için geri sayım devam ediyor. Faiz artırımı olup olmayacağına dair belirsizlik, yatırımcıların ve ekonomistlerin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Başkan Jerome Powell'ın toplantı sonrasında yapacağı açıklamaların, Fed'in gelecek dönemdeki para politikası stratejisine dair ipuçları sunması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 21:16 Güncelleme: 12.01.2025 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni yılın ilk Fed toplantısı, yatırımcılar ve küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ekonomik belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemde alınacak faiz kararı ve Jerome Powell’ın yapacağı değerlendirmeler, piyasaların yönünü belirlemede kilit rol oynayabilir. Küresel çapta yükselen enflasyon ve büyüyen durgunluk endişeleri, Fed’in politikalarını daha da kritik hale getiriyor. Toplantı sonrası yapılacak açıklamalar, yatırımcıların stratejilerini ve ekonomik öngörülerini yeniden şekillendirecek, bu da piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. Peki, Fed ocak ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak ve beklenti ne yönde? İşte güncel bilgiler...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          En yakın tarihli Fed toplantısı, 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

          Faiz kararı ise 29 Ocak’ta saat 22.00’de açıklanacak.

        • 3

          FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ İLAN EDİLDİ

          ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu. Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.

        • 4

          Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Habertürk Anasayfa