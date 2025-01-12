Yeni yılın ilk Fed toplantısı, yatırımcılar ve küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ekonomik belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemde alınacak faiz kararı ve Jerome Powell’ın yapacağı değerlendirmeler, piyasaların yönünü belirlemede kilit rol oynayabilir. Küresel çapta yükselen enflasyon ve büyüyen durgunluk endişeleri, Fed’in politikalarını daha da kritik hale getiriyor. Toplantı sonrası yapılacak açıklamalar, yatırımcıların stratejilerini ve ekonomik öngörülerini yeniden şekillendirecek, bu da piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. Peki, Fed ocak ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak ve beklenti ne yönde? İşte güncel bilgiler...