Fed toplantı takvimi: İşte ocak ayı Fed toplantı tarihi
Fed toplantı takvimi gündeme geldi. ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'in ilk faiz kararını duyurmak için geri sayım devam ediyor. Faiz artırımı olup olmayacağına dair belirsizlik, yatırımcıların ve ekonomistlerin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Başkan Jerome Powell'ın toplantı sonrasında yapacağı açıklamaların, Fed'in gelecek dönemdeki para politikası stratejisine dair ipuçları sunması bekleniyor. İşte ayrıntılar...
- 1
Yeni yılın ilk Fed toplantısı, yatırımcılar ve küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ekonomik belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemde alınacak faiz kararı ve Jerome Powell’ın yapacağı değerlendirmeler, piyasaların yönünü belirlemede kilit rol oynayabilir. Küresel çapta yükselen enflasyon ve büyüyen durgunluk endişeleri, Fed’in politikalarını daha da kritik hale getiriyor. Toplantı sonrası yapılacak açıklamalar, yatırımcıların stratejilerini ve ekonomik öngörülerini yeniden şekillendirecek, bu da piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. Peki, Fed ocak ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak ve beklenti ne yönde? İşte güncel bilgiler...
- 2
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
En yakın tarihli Fed toplantısı, 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.
Faiz kararı ise 29 Ocak’ta saat 22.00’de açıklanacak.
- 3
FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ İLAN EDİLDİ
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu. Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.
-
- 4
Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.