ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı 26 Ocak Çarşamba yani bugüne kaldı. 25 veya 26 Ocak'ta açıklanması beklenen karar dün açıklanmayınca gözler bugün ki açıklamya çevrildi. Dünya ve Türkye piyasaları ABD Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına geçmesiyle birlikte faizleri artıracağı tarihe kilitlenmiş durumda. Özellikle ABD'de açıklanan enflasyon rakamları faizlerin artırımı yönündeki beklentileri artırırken rezerv para konumundaki dolardan etkilenen hemen tüm sektörler ve ve yatırımcılar merak içerisinde Fed faiz kararını bekliyor. Peki, Fed faizleri artıracak mı? Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte tüm emrak edilenler...