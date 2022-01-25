Yeni yılın ilk ABD Merkez Bankası (FED) Toplantısı için heyecan dorukta. Türkiye ve küresel piyasaları etkileyecek olan FED Toplantısı bugün yapılacak ve ardından FED faiz kararı sonuçları ile ilgili açıklama yayınlanacak. ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz artırımı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıl yapılan toplantılarda politika faizi sabit bırakılmıştı.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN, FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Analistler, FED faiz kararı beklentisi ile ilgili olarak bu yıl ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Peki, FED faiz kararı ne olur? 2022 FED faiz faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

İşte, FED Toplantısı ve faiz kararı beklentisi ile ilgili detaylar;