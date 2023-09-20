FED eylül ayı PPK faiz kararı için geri sayım başladı. Altın fiyatları ve borsada etkili olacak olan Eylül ayı ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesinde analistlerin tahminleri belli oldu. Analistler, Fed'in faiz sabitleme kararına kesin gözüyle bakarken yılın geri kalanında nasıl bir yol izleneceği bilinmiyor. Ekonomiye ilgi duyan vatandaşlar "Eylül 2023 FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?" sorusun yanıt arıyor. İşte Eylül 2023 FED faiz kararı tahmini ve PPK toplantı saati...